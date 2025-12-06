Directory Aziendale
Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di CGI. Ultimo aggiornamento: 12/6/2025

Retribuzione Totale Media

$6K - $7K
Morocco
Range Comune
Range Possibile
Range Comune
Range Possibile

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Tecnologo dell'Informazione (IT) in CGI raggiunge una retribuzione totale annua di MAD 71,268. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in CGI per il ruolo Tecnologo dell'Informazione (IT) è MAD 51,167.

