La retribuzione totale Servizio Clienti media in United States presso CGI varia da $33.2K a $48.4K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di CGI. Ultimo aggiornamento: 12/5/2025

Retribuzione Totale Media

$38.1K - $43.5K
United States
Range Comune
Range Possibile
$33.2K$38.1K$43.5K$48.4K
Range Comune
Range Possibile

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Servizio Clienti in CGI in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $48,380. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in CGI per il ruolo Servizio Clienti in United States è $33,210.

