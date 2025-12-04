Directory Aziendale
CGG
CGG Analista di Dati Stipendi

La retribuzione totale Analista di Dati media in United States presso CGG varia da $73.1K a $100K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di CGG. Ultimo aggiornamento: 12/4/2025

Retribuzione Totale Media

$79.2K - $94K
United States
Range Comune
Range Possibile
$73.1K$79.2K$94K$100K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso CGG?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista di Dati in CGG in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $100,050. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in CGG per il ruolo Analista di Dati in United States è $73,080.

