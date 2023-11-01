Directory delle Aziende
cfdx
Lavori qui? Rivendica la tua azienda
Approfondimenti principali
  • Contribuisci con qualcosa di unico su cfdx che potrebbe essere utile per altri (es. consigli per colloqui, scelta dei team, cultura unica, ecc.).
    • Informazioni

    CFDX is a precision neuroscience company based in London. They specialize in developing advanced technologies and solutions for studying the brain and understanding its complex functions.

    https://cfdx.io
    Sito web
    2022
    Anno di fondazione
    4
    Numero di dipendenti
    Sede centrale

    Ricevi Stipendi Verificati nella Tua Casella di Posta

    Iscriviti alle offerte verificate.Riceverai il dettaglio delle informazioni di compensazione via email. Scopri di più

    Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla privacy e i Termini di servizio di Google.

    Lavori in evidenza

      Nessun lavoro in evidenza trovato per cfdx

    Aziende correlate

    • Pinterest
    • Netflix
    • Facebook
    • Google
    • LinkedIn
    • Vedi tutte le aziende ➜

    Altre risorse