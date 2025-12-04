Directory Aziendale
CEVA
CEVA Analista di Dati Stipendi

La retribuzione totale Analista di Dati media in United States presso CEVA varia da $74.3K a $102K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di CEVA. Ultimo aggiornamento: 12/4/2025

Retribuzione Totale Media

$80.5K - $95.6K
United States
Range Comune
Range Possibile
$74.3K$80.5K$95.6K$102K
Range Comune
Range Possibile

Contribuisci
Quali sono i livelli di carriera presso CEVA?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista di Dati in CEVA in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $101,775. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in CEVA per il ruolo Analista di Dati in United States è $74,340.

