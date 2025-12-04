Directory Aziendale
CEVA
CEVA Contabile Stipendi

La retribuzione totale Contabile media in Israel presso CEVA varia da ₪191K a ₪273K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di CEVA. Ultimo aggiornamento: 12/4/2025

Retribuzione Totale Media

$65.1K - $76.1K
Israel
Range Comune
Range Possibile
$56.8K$65.1K$76.1K$81K
Range Comune
Range Possibile

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Contabile in CEVA in Israel raggiunge una retribuzione totale annua di ₪272,546. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in CEVA per il ruolo Contabile in Israel è ₪191,015.

Altre Risorse

