Directory delle Aziende
Certn
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

Certn Stipendi

L'intervallo di stipendi di Certn va da $60,581 in compensazione totale all'anno per un Risorse Umane all'estremità inferiore a $123,533 per un Tecnologo dell'Informazione (IT) all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Certn. Ultimo aggiornamento: 8/17/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Ingegnere del Software
Median $91.5K
Risorse Umane
$60.6K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$124K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Calendario di Vesting

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Certn, le Concessioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% si matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% si matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

Hai una domanda? Chiedi alla comunità.

Visita la comunità di Levels.fyi per interagire con dipendenti di diverse aziende, ottenere consigli di carriera e altro.

Visita Ora!

FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Certn è Tecnologo dell'Informazione (IT) at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $123,533. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Certn è di $91,493.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Certn

Aziende correlate

  • Facebook
  • Square
  • SoFi
  • Stripe
  • Coinbase
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse