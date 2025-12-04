Directory Aziendale
La retribuzione totale Servizio Clienti media in Spain presso Certify varia da €36.5K a €53K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Certify. Ultimo aggiornamento: 12/4/2025

Retribuzione Totale Media

$47.8K - $55.5K
Spain
Range Comune
Range Possibile
$42.2K$47.8K$55.5K$61.2K
Range Comune
Range Possibile

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Servizio Clienti in Certify in Spain raggiunge una retribuzione totale annua di €53,036. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Certify per il ruolo Servizio Clienti in Spain è €36,546.

Altre Risorse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/certify/salaries/customer-service.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.