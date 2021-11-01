Directory delle Aziende
Certify
Certify Stipendi

L'intervallo di stipendi di Certify va da $51,618 in compensazione totale all'anno per un Operazioni di Servizio Clienti all'estremità inferiore a $252,461 per un Vendite all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Certify. Ultimo aggiornamento: 8/17/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $97.7K
Product Manager
Median $170K
Analista di Business
$121K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Servizio Clienti
$51.7K
Operazioni di Servizio Clienti
$51.6K
Data Scientist
$159K
Operazioni di Marketing
$99.5K
Designer di Prodotto
$106K
Vendite
$252K
Responsabile Ingegneria Software
$226K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Certify è Vendite at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $252,461. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Certify è di $113,063.

