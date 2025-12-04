Directory Aziendale
La retribuzione totale Manager di Programma Tecnico media in United States presso CertifID varia da $159K a $216K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di CertifID. Ultimo aggiornamento: 12/4/2025

Retribuzione Totale Media

$170K - $205K
United States
Range Comune
Range Possibile
$159K$170K$205K$216K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso CertifID?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Programma Tecnico in CertifID in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $216,404. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in CertifID per il ruolo Manager di Programma Tecnico in United States è $158,572.

Altre Risorse

