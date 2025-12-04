Directory Aziendale
Certarus
Certarus Analista di Dati Stipendi

La retribuzione totale Analista di Dati media in Canada presso Certarus varia da CA$93.1K a CA$132K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Certarus. Ultimo aggiornamento: 12/4/2025

Retribuzione Totale Media

$76.3K - $86.8K
Canada
Range Comune
Range Possibile
$67.4K$76.3K$86.8K$95.8K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Certarus?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista di Dati in Certarus in Canada raggiunge una retribuzione totale annua di CA$132,339. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Certarus per il ruolo Analista di Dati in Canada è CA$93,086.

Altre Risorse

