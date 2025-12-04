Directory Aziendale
Certa Manager di Ingegneria del Software Stipendi

La retribuzione totale Manager di Ingegneria del Software media in India presso Certa varia da ₹1.24M a ₹1.76M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Certa. Ultimo aggiornamento: 12/4/2025

Retribuzione Totale Media

$16.1K - $18.9K
India
Range Comune
Range Possibile
$14.1K$16.1K$18.9K$20.1K
Range Comune
Range Possibile

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Ingegneria del Software in Certa in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹1,763,108. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Certa per il ruolo Manager di Ingegneria del Software in India è ₹1,235,683.

