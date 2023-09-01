CERN Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di CERN va da $47,822 in compensazione totale all'anno per un Assistente Amministrativo all'estremità inferiore a $114,875 per un Ingegnere Hardware all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di CERN. Ultimo aggiornamento: 8/17/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $89.1K

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Software Backend

Scienziato Ricercatore

Data Scientist
Median $76.6K
Assistente Amministrativo
$47.8K

Ingegnere Hardware
$115K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$92.2K
Ingegnere Meccanico
$83.3K
FAQ

Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā CERN, ir $86,165.

