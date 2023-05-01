Ceribell Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di Ceribell va da $111,720 in compensazione totale all'anno per un Risorse Umane all'estremità inferiore a $401,849 per un Ingegnere del Software all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Ceribell. Ultimo aggiornamento: 8/17/2025

$160K

Responsabile Data Science
$248K
Risorse Umane
$112K
Product Manager
$226K

Recruiter
$139K
Ingegnere del Software
$402K
FAQ

The highest paying role reported at Ceribell is Ingegnere del Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $401,849. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ceribell is $225,623.

