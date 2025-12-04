Directory Aziendale
Cerberus Capital Management
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Data Scientist

  • Tutti gli stipendi Data Scientist

Cerberus Capital Management Data Scientist Stipendi

La retribuzione totale Data Scientist media in United States presso Cerberus Capital Management varia da $140K a $196K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Cerberus Capital Management. Ultimo aggiornamento: 12/4/2025

Retribuzione Totale Media

$152K - $177K
United States
Range Comune
Range Possibile
$140K$152K$177K$196K
Range Comune
Range Possibile

Abbiamo bisogno solo di 3 altri Data Scientist inviis presso Cerberus Capital Management per sbloccare!

Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community!

💰 Visualizza Tutto Stipendi

💪 Contribuisci Il Tuo Stipendio


Contribuisci
Quali sono i livelli di carriera presso Cerberus Capital Management?

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Data Scientist stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Data Scientist in Cerberus Capital Management in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $196,350. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Cerberus Capital Management per il ruolo Data Scientist in United States è $140,250.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Cerberus Capital Management

Aziende Correlate

  • Google
  • DoorDash
  • Snap
  • Databricks
  • Apple
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cerberus-capital-management/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.