Directory delle Aziende
Cerberus Capital Management
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

Cerberus Capital Management Stipendi

L'intervallo di stipendi di Cerberus Capital Management va da $78,400 in compensazione totale all'anno per un Recruiter all'estremità inferiore a $342,465 per un Venture Capitalist all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Cerberus Capital Management. Ultimo aggiornamento: 8/17/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Contabile
$151K
Data Scientist
$164K
Risorse Umane
$111K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Consulente di Gestione
$250K
Recruiter
$78.4K
Ingegnere del Software
$265K
Venture Capitalist
$342K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Cerberus Capital Management è Venture Capitalist at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $342,465. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Cerberus Capital Management è di $164,175.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Cerberus Capital Management

Aziende correlate

  • Square
  • Databricks
  • Intuit
  • Flipkart
  • Netflix
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse