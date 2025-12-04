Directory Aziendale
Cepheid
Cepheid Ingegnere Meccanico Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere Meccanico in United States mediano presso Cepheid ammonta a $140K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Cepheid. Ultimo aggiornamento: 12/4/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Cepheid
Mechanical Engineer
Sunnyvale, CA
Totale annuo
$140K
Livello
P3
Base
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
3 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Cepheid?
Ultimi invii di stipendi
Posizioni Incluse

Ingegnere di Produzione

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Meccanico in Cepheid in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $165,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Cepheid per il ruolo Ingegnere Meccanico in United States è $146,000.

Altre Risorse

