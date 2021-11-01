Directory delle Aziende
Cepheid
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

Cepheid Stipendi

L'intervallo di stipendi di Cepheid va da $68,340 in compensazione totale all'anno per un Servizio Clienti all'estremità inferiore a $196,015 per un Responsabile Programmi all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Cepheid. Ultimo aggiornamento: 8/17/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Ingegnere Meccanico
Median $140K
Ingegnere del Software
Median $144K
Contabile
$147K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Ingegnere Biomedico
$194K
Ingegnere Chimico
$131K

Ingegnere di Processo

Servizio Clienti
$68.3K
Data Scientist
$151K
Analista Finanziario
$147K
Ingegnere Hardware
$171K
Operazioni di Marketing
$112K
Product Manager
$163K
Responsabile Programmi
$196K
Project Manager
$168K
Operazioni di Ricavo
$181K
Responsabile Programmi Tecnici
$171K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Cepheid คือ Responsabile Programmi at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $196,015 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Cepheid คือ $150,750

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Cepheid

Aziende correlate

  • Asure Software
  • 2U
  • Omnicell
  • Agilent Technologies
  • Envestnet
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse