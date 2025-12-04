Directory Aziendale
Centrica
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Servizio Clienti

  • Tutti gli stipendi Servizio Clienti

Centrica Servizio Clienti Stipendi

La retribuzione totale Servizio Clienti media in United Kingdom presso Centrica varia da £24.2K a £33K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Centrica. Ultimo aggiornamento: 12/4/2025

Retribuzione Totale Media

$34.8K - $42.1K
United Kingdom
Range Comune
Range Possibile
$32.5K$34.8K$42.1K$44.3K
Range Comune
Range Possibile

Abbiamo bisogno solo di 3 altri Servizio Clienti inviis presso Centrica per sbloccare!

Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community!

💰 Visualizza Tutto Stipendi

💪 Contribuisci Il Tuo Stipendio


Contribuisci
Quali sono i livelli di carriera presso Centrica?

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Servizio Clienti stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Servizio Clienti in Centrica in United Kingdom raggiunge una retribuzione totale annua di £32,993. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Centrica per il ruolo Servizio Clienti in United Kingdom è £24,176.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Centrica

Aziende Correlate

  • Databricks
  • Airbnb
  • DoorDash
  • LinkedIn
  • Microsoft
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/centrica/salaries/customer-service.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.