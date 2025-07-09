Directory delle Aziende
Centrica
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

Centrica Stipendi

L'intervallo di stipendi di Centrica va da $38,420 in compensazione totale all'anno per un Servizio Clienti in Denmark all'estremità inferiore a $117,761 per un Product Manager in United Kingdom all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Centrica. Ultimo aggiornamento: 8/17/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Ingegnere del Software
Median $103K
Assistente Amministrativo
$38.7K
Servizio Clienti
$38.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Ingegnere Elettrico
$66.8K
Product Manager
$118K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Centrica è Product Manager at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $117,761. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Centrica è di $66,842.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Centrica

Aziende correlate

  • Amazon
  • Snap
  • SoFi
  • Flipkart
  • Dropbox
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse