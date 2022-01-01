CentralSquare Technologies Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di CentralSquare Technologies va da $50,388 in compensazione totale all'anno per un Redattore Tecnico all'estremità inferiore a $172,135 per un Architetto di Soluzioni all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di CentralSquare Technologies. Ultimo aggiornamento: 8/17/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $90.2K

Ingegnere Software Full-Stack

Successo del Cliente
$99.5K
Data Scientist
$102K

Operazioni di Ricavo
$111K
Analista di Cybersicurezza
$96.5K
Architetto di Soluzioni
$172K
Redattore Tecnico
$50.4K
FAQ

The highest paying role reported at CentralSquare Technologies is Architetto di Soluzioni at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $172,135. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CentralSquare Technologies is $99,495.

