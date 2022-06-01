Directory Aziendale
Central California Alliance for Health
Central California Alliance for Health Stipendi

Lo stipendio di Central California Alliance for Health varia da $140,700 in retribuzione totale all'anno per un Tecnologo dell'Informazione (IT) nella fascia bassa fino a $179,100 per un Ingegnere del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Central California Alliance for Health. Ultimo aggiornamento: 11/20/2025

Tecnologo dell'Informazione (IT)
$141K
Ingegnere del Software
$179K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Central California Alliance for Health è Ingegnere del Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $179,100. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Central California Alliance for Health è $159,900.

