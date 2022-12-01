Centiro Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di Centiro varia da $7,468 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $11,831 per un Data Scientist nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Centiro. Ultimo aggiornamento: 11/20/2025

Data Scientist
$11.8K
Ingegnere del Software
$7.5K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Centiro è Data Scientist at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $11,831. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Centiro è $9,649.

