CEMEX Stipendi

Lo stipendio di CEMEX varia da $20,031 in retribuzione totale all'anno per un Data Scientist nella fascia bassa fino a $47,179 per un Manager di Progetto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di CEMEX. Ultimo aggiornamento: 9/10/2025

$160K

Ingegnere Civile
$21.8K
Data Scientist
$20K
Manager di Progetto
$47.2K

Ingegnere del Software
$38.4K
FAQ

The highest paying role reported at CEMEX is Manager di Progetto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $47,179. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CEMEX is $30,112.

