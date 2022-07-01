Directory Aziendale
Cedar Gate Technologies
Cedar Gate Technologies Stipendi

Lo stipendio di Cedar Gate Technologies varia da $2,665 in retribuzione totale all'anno per un Manager di Programma Tecnico nella fascia bassa fino a $162,185 per un Manager di Progetto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Cedar Gate Technologies. Ultimo aggiornamento: 9/10/2025

$160K

Data Scientist
$90.5K
Manager di Progetto
$162K
Ingegnere del Software
$5.7K

Manager di Programma Tecnico
$2.7K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Cedar Gate Technologies è Manager di Progetto at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $162,185. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Cedar Gate Technologies è $48,067.

