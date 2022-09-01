Scarica App
Cambia
Accedi
Registrati
Tutti i Dati
Per Località
Per Azienda
Per Ruolo
Calcolatore Stipendio
Visualizzazioni Grafiche
Stipendi Verificati
Stage
Supporto Negoziazione
Confronta Benefit
Chi Assume
Report Retribuzioni 2024
Aziende che Pagano di Più
Integra
Blog
Stampa
Google
Ingegnere del Software
Product Manager
Area di Nuova York
Data Scientist
Esplora per Titoli Diversi
Levels FYI Logo
Stipendi
📂 Tutti i Dati
🌎 Per Località
🏢 Per Azienda
🖋 Per Ruolo
🏭️ Per Settore
📍 Mappa Termica Stipendi
📈 Visualizzazioni Grafiche
🔥 Percentili in Tempo Reale
🎓 Stage
❣️ Confronta Benefit
🎬 Report Retribuzioni 2024
🏆 Aziende che Pagano di Più
💸 Calcola Costo Riunioni
#️⃣ Calcolatore Stipendio
Contribuisci
Aggiungi Stipendio
Aggiungi Benefit Aziendali
Aggiungi Mappatura Livelli
Lavori
Servizi
Servizi per Candidati
💵 Coaching di Negoziazione
📄 Revisione CV
🎁 Regala una Revisione CV
Per Datori di Lavoro
Offerte Interattive
Percentili in Tempo Reale 🔥
Benchmarking Retributivo
API di Levels.fyi
Per Ricerca Accademica
Dataset Retributivo
Community
Scarica App
← Directory Aziendale
CCC Intelligent Solutions
Lavori Qui?
Rivendica la Tua Azienda
Panoramica
Stipendi
Benefit
Lavori
Nuovo
Chat
CCC Intelligent Solutions Benefit
Aggiungi Benefit
Confronta
Assicurazione, Salute e Benessere
Health Insurance
Vision Insurance
Dental Insurance
Gym / Wellness Reimbursement
PTO (Vacation / Personal Days)
Maternity Leave
Paternity Leave
Casa
Adoption Assistance
Finanziario e Pensione
401k
Vantaggi e Sconti
Tuition Reimbursement
Visualizza Dati come Tabella
CCC Intelligent Solutions Vantaggi e Benefit
Benefit
Descrizione
Health Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
Gym / Wellness Reimbursement
Offered by employer
401k
Offered by employer
Tuition Reimbursement
Offered by employer
Adoption Assistance
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
Lavori in Evidenza
Nessun lavoro in evidenza trovato per CCC Intelligent Solutions
Aziende Correlate
Amazon
DoorDash
Lyft
Flipkart
LinkedIn
Vedi tutte le aziende ➜
Altre Risorse
Report Retribuzioni di Fine Anno
Calcola Retribuzione Totale