Carousell
Carousell Ingegnere del Software Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Singapore mediano presso Carousell ammonta a SGD 112K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Carousell. Ultimo aggiornamento: 9/25/2025

Pacchetto Mediano
Carousell
Senior Software Engineer
Singapore, SG, Singapore
Totale annuo
SGD 112K
Livello
L4
Base
SGD 112K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
6 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Carousell?

SGD 210K

Ultimi invii di stipendi
Stipendi di Stage

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Carousell in Singapore raggiunge una retribuzione totale annua di SGD 198,312. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Carousell per il ruolo Ingegnere del Software in Singapore è SGD 119,973.

