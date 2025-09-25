Directory Aziendale
CarGurus
  • Stipendi
  • Manager di Prodotto

  • Tutti gli stipendi Manager di Prodotto

CarGurus Manager di Prodotto Stipendi

La retribuzione Manager di Prodotto in United States presso CarGurus ammonta a $210K per year per Senior Product Manager. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $220K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di CarGurus. Ultimo aggiornamento: 9/25/2025

Media Retribuzione Per Livello
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Associate Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$210K
$167K
$17.9K
$25.7K
Lead Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In CarGurus, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)



FAQ

The highest paying salary package reported for a Manager di Prodotto at CarGurus in United States sits at a yearly total compensation of $257,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CarGurus for the Manager di Prodotto role in United States is $224,750.

