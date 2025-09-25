Directory Aziendale
  • Stipendi
  • Designer di Prodotto

  • Tutti gli stipendi Designer di Prodotto

CarGurus Designer di Prodotto Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Designer di Prodotto in United States mediano presso CarGurus ammonta a $187K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di CarGurus. Ultimo aggiornamento: 9/25/2025

Pacchetto Mediano
company icon
CarGurus
Product Designer
Boston, MA
Totale annuo
$187K
Livello
Senior
Base
$150K
Stock (/yr)
$22K
Bonus
$15K
Anni in azienda
0-1 Anni
Anni esp
11+ Anni
Quali sono i livelli di carriera presso CarGurus?

$160K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In CarGurus, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)



FAQ

The highest paying salary package reported for a Designer di Prodotto at CarGurus in United States sits at a yearly total compensation of $380,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CarGurus for the Designer di Prodotto role in United States is $183,750.

