Capital Rx
Capital Rx Stipendi

L'intervallo di stipendi di Capital Rx va da $122,640 in compensazione totale all'anno per un Designer di Prodotto all'estremità inferiore a $150,000 per un Ingegnere del Software all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Capital Rx. Ultimo aggiornamento: 8/13/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $150K

Ingegnere Software Full-Stack

Data Scientist
$131K
Designer di Prodotto
$123K

Product Manager
$136K
Vendite
$146K
FAQ

