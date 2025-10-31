La retribuzione Manager di Ingegneria del Software in United States presso Capital One varia da $221K per year per Manager a $628K per year per VP. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $325K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Capital One. Ultimo aggiornamento: 10/31/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Manager
$221K
$203K
$2.7K
$15.3K
Senior Manager
$320K
$261K
$33.5K
$26.2K
Director
$350K
$271K
$46K
$32.9K
Senior Director
$470K
$322K
$88.3K
$60.2K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
33.3%
ANNO 1
33.3%
ANNO 2
33.3%
ANNO 3
In Capital One, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:
33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)
33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)
33.3% matura nel 3rd-ANNO (33.30% annuale)