La retribuzione Ingegnere del Software in United States presso Capital One varia da $139K per year per Associate Software Eng a $476K per year per Senior Distinguished Eng. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $151K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Capital One. Ultimo aggiornamento: 10/31/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Associate Software Eng
$139K
$132K
$387
$7.3K
Software Eng
$152K
$147K
$143
$4.8K
Senior Software Eng
$189K
$178K
$188
$9.9K
Lead Software Eng
$222K
$201K
$5.8K
$15.3K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
33.3%
ANNO 1
33.3%
ANNO 2
33.3%
ANNO 3
In Capital One, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:
33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)
33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)
33.3% matura nel 3rd-ANNO (33.30% annuale)
Ingegnere iOS
Ingegnere Software Mobile
Ingegnere Software Frontend
Ingegnere Machine Learning
Ingegnere Software Backend
Ingegnere Software Full-Stack
Ingegnere di Rete
Ingegnere Software Quality Assurance (QA)
Ingegnere Dati
Ingegnere Software di Produzione
Ingegnere Software di Sicurezza
Ricercatore Scientifico