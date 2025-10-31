Directory Aziendale
Capital One
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Customer Success

  • Tutti gli stipendi Customer Success

Capital One Customer Success Stipendi

La retribuzione totale Customer Success media in United States presso Capital One varia da $153K a $209K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Capital One. Ultimo aggiornamento: 10/31/2025

Retribuzione Totale Media

$164K - $198K
United States
Range Comune
Range Possibile
$153K$164K$198K$209K
Range Comune
Range Possibile

Abbiamo bisogno solo di 3 altri Customer Success inviis presso Capital One per sbloccare!

Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community!

💰 Visualizza Tutto Stipendi

💪 Contribuisci Il Tuo Stipendio

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Calendario di Maturazione

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.3%

ANNO 3

Tipo di Azioni
Options

In Capital One, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 3rd-ANNO (33.30% annuale)



Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Customer Success stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Customer Success in Capital One in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $208,800. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Capital One per il ruolo Customer Success in United States è $153,000.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Capital One

Aziende Correlate

  • U.S. Bank
  • JPMorgan Chase
  • Prudential Financial
  • SunTrust
  • Blackstone
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse