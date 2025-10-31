La retribuzione Analista di Business in United States presso Capital One varia da $114K per year per Associate Business Analyst a $212K per year per Lead Business Analyst. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $119K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Capital One. Ultimo aggiornamento: 10/31/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Associate Business Analyst
$114K
$107K
$0
$7.4K
Business Analyst
$120K
$114K
$0
$5.6K
Senior Business Analyst
$125K
$120K
$128
$5K
Master Business Analyst
$181K
$169K
$0
$12.5K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
33.3%
ANNO 1
33.3%
ANNO 2
33.3%
ANNO 3
In Capital One, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:
33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)
33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)
33.3% matura nel 3rd-ANNO (33.30% annuale)