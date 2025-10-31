Directory Aziendale
Capital One
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Analista di Business

  • Tutti gli stipendi Analista di Business

Capital One Analista di Business Stipendi

La retribuzione Analista di Business in United States presso Capital One varia da $114K per year per Associate Business Analyst a $212K per year per Lead Business Analyst. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $119K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Capital One. Ultimo aggiornamento: 10/31/2025

Media Retribuzione Per Livello
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Associate Business Analyst
$114K
$107K
$0
$7.4K
Business Analyst
Senior Associate
$120K
$114K
$0
$5.6K
Senior Business Analyst
Principal Associate
$125K
$120K
$128
$5K
Master Business Analyst
$181K
$169K
$0
$12.5K
Visualizza 1 Altri Livelli
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte

Calendario di Maturazione

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.3%

ANNO 3

Tipo di Azioni
Options

In Capital One, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 3rd-ANNO (33.30% annuale)



Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Analista di Business stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista di Business in Capital One in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $211,537. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Capital One per il ruolo Analista di Business in United States è $116,500.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Capital One

Aziende Correlate

  • U.S. Bank
  • JPMorgan Chase
  • Prudential Financial
  • SunTrust
  • Blackstone
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse