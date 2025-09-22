Directory Aziendale
Canoo
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Designer di Prodotto

  • Tutti gli stipendi Designer di Prodotto

Canoo Designer di Prodotto Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Designer di Prodotto in United States mediano presso Canoo ammonta a $160K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Canoo. Ultimo aggiornamento: 9/22/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Canoo
Product Designer
Los Angeles, CA
Totale annuo
$160K
Livello
-
Base
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
13 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Canoo?

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Canoo, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Designer di Prodotto stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Designer di Prodotto in Canoo in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $210,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Canoo per il ruolo Designer di Prodotto in United States è $177,500.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Canoo

Aziende Correlate

  • Berkshire Hathaway
  • T-Mobile
  • East West Bank
  • Aeva
  • Tesla
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse