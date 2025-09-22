Directory Aziendale
Canoo
  • Stipendi
  • Ingegnere Meccanico

  • Tutti gli stipendi Ingegnere Meccanico

Canoo Ingegnere Meccanico Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere Meccanico in United States mediano presso Canoo ammonta a $132K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Canoo. Ultimo aggiornamento: 9/22/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Canoo
Mechanical Engineer
Los Angeles, CA
Totale annuo
$132K
Livello
Junior
Base
$112K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$0
Anni in azienda
6 Anni
Anni esp
7 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Canoo?

$160K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Canoo, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere Meccanico stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email.

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingegnere Meccanico at Canoo in United States sits at a yearly total compensation of $321,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Canoo for the Ingegnere Meccanico role in United States is $140,000.

