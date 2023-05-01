Directory Aziendale
Canadian Solar
Canadian Solar Stipendi

Lo stipendio di Canadian Solar varia da $68,241 in retribuzione totale all'anno per un Analista di Dati nella fascia bassa fino a $298,500 per un Legale nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Canadian Solar. Ultimo aggiornamento: 9/11/2025

$160K

Analista di Business
$81.6K
Analista di Dati
$68.2K
Legale
$299K

Ingegnere Meccanico
$134K
FAQ

በCanadian Solar ውስጥ የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ሚና Legale at the Common Range Average level ነው የ$298,500 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ጋር። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በCanadian Solar የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $107,963 ነው።

