Cambridge Mobile Telematics
Cambridge Mobile Telematics Stipendi

Lo stipendio di Cambridge Mobile Telematics varia da $136,315 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere Meccanico nella fascia bassa fino a $245,000 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Cambridge Mobile Telematics. Ultimo aggiornamento: 10/11/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $140K
Manager di Prodotto
Median $208K
Data Scientist
Median $158K

Manager di Ingegneria del Software
Median $245K
Ingegnere Meccanico
$136K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Cambridge Mobile Telematics è Manager di Ingegneria del Software con una retribuzione totale annua di $245,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Cambridge Mobile Telematics è $158,000.

