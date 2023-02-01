Directory delle Aziende
Cambridge Associates
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

Cambridge Associates Stipendi

L'intervallo di stipendi di Cambridge Associates va da $62,088 in compensazione totale all'anno per un Analista Finanziario all'estremità inferiore a $201,070 per un Analista di Business all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Cambridge Associates. Ultimo aggiornamento: 8/12/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Analista di Business
$201K
Analista di Dati
$80.4K
Data Scientist
$134K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Analista Finanziario
$62.1K
Ingegnere del Software
$86.8K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

据报道，Cambridge Associates最高薪的职位是Analista di Business at the Common Range Average level，年总薪酬为$201,070。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Cambridge Associates的年总薪酬中位数为$86,832。

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Cambridge Associates

Aziende correlate

  • Netflix
  • Flipkart
  • Snap
  • Apple
  • Stripe
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse