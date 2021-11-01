Cambia Health Solutions Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di Cambia Health Solutions varia da $74,157 in retribuzione totale all'anno per un Analista di Business nella fascia bassa fino a $274,365 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Cambia Health Solutions. Ultimo aggiornamento: 9/11/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $112K
Contabile
$137K
Attuario
$137K

Analista di Business
$74.2K
Analista di Dati
$83.6K
Manager di Prodotto
$122K
Manager di Ingegneria del Software
$274K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Cambia Health Solutions è Manager di Ingegneria del Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $274,365. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Cambia Health Solutions è $122,385.

