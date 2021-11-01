Calix Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di Calix va da $75,891 in compensazione totale all'anno per un Ingegnere del Software all'estremità inferiore a $271,460 per un Responsabile Ingegneria Software all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Calix. Ultimo aggiornamento: 8/12/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $75.9K
Capo di Gabinetto
$78.8K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$192K

Designer di Prodotto
$186K
Product Manager
$122K
Ingegnere Commerciale
$121K
Responsabile Ingegneria Software
$271K
Architetto di Soluzioni
$176K
FAQ

The highest paying role reported at Calix is Responsabile Ingegneria Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $271,460. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Calix is $149,138.

