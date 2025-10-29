Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in United States mediano presso California Institute of Technology ammonta a $125K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di California Institute of Technology. Ultimo aggiornamento: 10/29/2025

Pacchetto Mediano
company icon
California Institute of Technology
Application Developer
Los Angeles, CA
Totale annuo
$125K
Livello
Associate
Base
$125K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anni in azienda
4 Anni
Anni esp
6 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso California Institute of Technology?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ultimi invii di stipendi
Posizioni Incluse

Ricercatore Scientifico

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in California Institute of Technology in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $170,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in California Institute of Technology per il ruolo Ingegnere del Software in United States è $125,000.

Altre Risorse