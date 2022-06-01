Directory Aziendale
BWX Technologies
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

BWX Technologies Stipendi

Lo stipendio di BWX Technologies varia da $84,660 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere Meccanico nella fascia bassa fino a $155,876 per un Project Manager nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di BWX Technologies. Ultimo aggiornamento: 11/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingegnere Meccanico
$84.7K
Project Manager
$156K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in BWX Technologies è Project Manager at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $155,876. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in BWX Technologies è $120,268.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per BWX Technologies

Aziende Correlate

  • Tesla
  • Amazon
  • Facebook
  • Dropbox
  • Pinterest
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bwx-technologies/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.