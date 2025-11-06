Directory Aziendale
Bucketplace
Bucketplace Ingegnere del Software Stipendi a Seoul Capital Area

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Seoul Capital Area mediano presso Bucketplace ammonta a ₩97.73M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Bucketplace. Ultimo aggiornamento: 11/6/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Bucketplace
Software Engineer
Seoul, KG, Korea, South
Totale annuo
₩97.73M
Livello
L4
Base
₩93.08M
Stock (/yr)
₩0
Bonus
₩4.65M
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
4 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Bucketplace?
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Bucketplace in Seoul Capital Area raggiunge una retribuzione totale annua di ₩144,712,453. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Bucketplace per il ruolo Ingegnere del Software in Seoul Capital Area è ₩101,193,920.

Altre Risorse