Directory Aziendale
Brinker International
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Data Scientist

  • Tutti gli stipendi Data Scientist

Brinker International Data Scientist Stipendi

La retribuzione totale Data Scientist media in United States presso Brinker International varia da $111K a $162K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Brinker International. Ultimo aggiornamento: 10/29/2025

Retribuzione Totale Media

$128K - $146K
United States
Range Comune
Range Possibile
$111K$128K$146K$162K
Range Comune
Range Possibile

Abbiamo bisogno solo di 3 altri Data Scientist inviis presso Brinker International per sbloccare!

Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community!

💰 Visualizza Tutto Stipendi

💪 Contribuisci Il Tuo Stipendio

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Contribuisci
Quali sono i livelli di carriera presso Brinker International?

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Data Scientist stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Data Scientist in Brinker International in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $162,212. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Brinker International per il ruolo Data Scientist in United States è $111,349.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Brinker International

Aziende Correlate

  • Airbnb
  • Google
  • SoFi
  • Snap
  • Amazon
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse