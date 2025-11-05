Directory Aziendale
Bright Money Ingegnere del Software Stipendi a Greater Bengaluru

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Greater Bengaluru mediano presso Bright Money ammonta a ₹1.98M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Bright Money. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Bright Money
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totale annuo
₹1.98M
Livello
SDE 1
Base
₹1.98M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anni in azienda
0 Anni
Anni esp
1 Anno
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Bright Money in Greater Bengaluru raggiunge una retribuzione totale annua di ₹4,186,952. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Bright Money per il ruolo Ingegnere del Software in Greater Bengaluru è ₹1,750,620.

