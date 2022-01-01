Directory Aziendale
Brex
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

Brex Stipendi

Lo stipendio di Brex varia da $27,078 in retribuzione totale all'anno per un Recruiter in Brazil nella fascia bassa fino a $630,000 per un Manager di Ingegneria del Software in United States nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Brex. Ultimo aggiornamento: 8/28/2025

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ingegnere del Software
L1 $246K
L2 $242K
L3 $286K
L4 $376K
L5 $584K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Software di Produzione

Data Scientist
L4 $195K
L5 $395K
Manager di Prodotto
Median $440K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

82 46
82 46
Manager di Ingegneria del Software
L5 $613K
L6 $630K
Vendite
Median $260K
Servizio Clienti
Median $47.9K
Sviluppo Business
Median $200K
Marketing
Median $174K
Designer di Prodotto
Median $290K
Manager di Programma Tecnico
Median $278K
Manager di Operazioni di Business
$181K
Analista di Business
$81.3K
Analista Finanziario
$146K
Manager di Programma
$245K
Recruiter
$27.1K
Analista di Cybersecurity
$199K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Brex, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

7 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Hai una domanda? Chiedi alla community.

Visita la community di Levels.fyi per interagire con dipendenti di diverse aziende, ricevere consigli di carriera e molto altro.

Visita ora!

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Brex è Manager di Ingegneria del Software at the L6 level con una retribuzione totale annua di $630,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Brex è $245,250.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Brex

Aziende Correlate

  • Ramp
  • Citadel
  • Chime
  • Two Sigma
  • Old Mission
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse