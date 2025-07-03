Directory Aziendale
Bravura Solutions
Bravura Solutions Stipendi

Lo stipendio di Bravura Solutions varia da $14,413 in retribuzione totale all'anno per un Consulente di Management nella fascia bassa fino a $141,055 per un Tecnologo dell'Informazione (IT) nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Bravura Solutions. Ultimo aggiornamento: 8/28/2025

$160K

Manager di Data Science
$119K
Risorse Umane
$40.4K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$141K

Consulente di Management
$14.4K
Ingegnere del Software
$113K
Architetto di Soluzioni
$114K
Bravura Solutionsで報告されている年間総報酬の中央値は$113,406です。

