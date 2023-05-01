Directory delle Aziende
Bowery Farming
Bowery Farming Stipendi

L'intervallo di stipendi di Bowery Farming va da $137,700 in compensazione totale all'anno per un Ingegnere Meccanico all'estremità inferiore a $298,500 per un Data Scientist all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Bowery Farming. Ultimo aggiornamento: 8/20/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $155K
Data Scientist
$299K
Ingegnere Meccanico
$138K

Product Manager
$188K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Bowery Farming è Data Scientist at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $298,500. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Bowery Farming è di $171,580.

