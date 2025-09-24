La retribuzione Manager di Ingegneria del Software in United States presso Bosch Global ammonta a $192K per year per SL1. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $192K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Bosch Global. Ultimo aggiornamento: 9/24/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
EG16
$ --
$ --
$ --
$ --
SL1
$192K
$168K
$0
$23.5K
SL2
$ --
$ --
$ --
$ --
SL3
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***